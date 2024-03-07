Ertuğrul Doğan 'Trabzonspor'un geleceği parlak' diyerek açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Ertuğrul Doğan 'Trabzonspor'un geleceği parlak' diyerek açıkladı
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisindeki yazısında ekonomik ve sportif yükselişin sinyallerini verdi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün hem ekonomik hem de sportif açıdan attığı adımların gelecekte olumlu sonuçlar doğuracağına dair güçlü bir inanç içinde.

Doğan, Trabzonspor Dergisi’nde yer alan makalesinde, başkanlık görevinin hem büyük ayrıcalıklar hem de sorumluluklar getirdiğini dile getirdi.

Doğan, “Mevcut durum zorlayıcı görünse de, ekonomik ve sportif açıdan sağlam temeller üzerine kurduğumuz bu takımın, yakın gelecekte başarıya ulaşacağına yürekten inanıyorum. Geleceği görebiliyorum ve bu beni umutlandırıyor. İstediğimiz sonuçları hemen alamasak da, kısa süre içinde tutkuyla bağlı olduğumuz ve asla vazgeçmeyeceğimiz bu sevginin, dönüşümünü tamamlayıp hepimizi mutlu edecek günlere geri döneceğine inancım tam” dedi.

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