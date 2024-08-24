Erzincan otomobille Tır çarpıştı: 4 ölü 2 yaralı

Kaynak: AA / İHA
Erzincan otomobille Tır çarpıştı: 4 ölü 2 yaralı

Erzincan'da Tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Erzincan'da kaza: 4 ölü 2 yaralı

Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen tır ile otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kaza yerinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan biri çocuk 3 kişi ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı çocuk hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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