Erzincan Sivas kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Yol çift şeritli olarak ulaşıma kapandı ve trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Heyelanın yanı sıra bölgede bir trafik kazası da yaşandı.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan'da, sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada, Süreyya Aladağ (32) hayatını kaybederken, Mehmet Selim Aladağ ve Ömer Asaf Aladağ yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Heyelan nedeniyle Erzincan-Sivas karayolunun 64. kilometresinde Sakaltutan mevkiinde yol ulaşıma kapandı. Ekipler, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.