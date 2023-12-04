Erzincan ve Bayburt buz kesti

Erzincan ve Bayburt’ta geçtiğimiz hafta yüksek kesimlerde görülen kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. En düşük hava sıcaklığı gece Bayburt’ta eksi 7, Erzincan’da eksi 5 dereceye kadar indi.

KAYNAK: İHA
Erzincan ve Bayburt buz kesti

Gece saatlerinde hava sıcaklığın hissedilir derecede düştüğü Erzincan’da sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlarda buz mesaisi başladı.

Soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar yaklaşık 15 dakika araçlarının ısınması ve araç camlarının buzunu temizlemekle uğraşıyor. Soğuk hava nedeniyle bölgedeki bazı dereler ve göllerin yüzeyi kısmen buz tuttu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görüldüğü bölgede sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek.

aw090659-01.jpg

aw090659-02.jpg

aw090659-03.jpg

aw090659-04.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Son Haberler
Danimarka’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba patlatıldı Dünya
Danimarka’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba patlatıldı
Haluk Bilginer'in yeni dizisinden ilk fragman geldi Magazin
Haluk Bilginer'in yeni dizisinden ilk fragman geldi
Deprem ortaya çıkardı evin bahçesinde bulundu. Jandarma güvenlik önlemi aldı Gündem
Deprem ortaya çıkardı evin bahçesinde bulundu. Jandarma güvenlik önlemi aldı
Meteoroloji gün ve saat verip uyardı. Yarın öğlen geliyor. Herkes dikkatli olsun Gündem
Meteoroloji gün ve saat verip uyardı. Yarın öğlen geliyor. Herkes dikkatli olsun
Ali Tezel emekli maaşlarına yapılacak zammı açıkladı Ekonomi
Ali Tezel emekli maaşlarına yapılacak zammı açıkladı
Antalya’da motosiklet kazası 1 ölü 1 yaralı Gündem
Antalya’da motosiklet kazası 1 ölü 1 yaralı
Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu. Flaş iddia Spor
Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu. Flaş iddia