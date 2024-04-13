Erzincan’da 2 ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Erzincan'da meydana gelen ilk kaza, Erzincan - Erzurum kara yolu Sansa Deresi mevkiinde meydana geldi.

Ali Tikdağ'ın kullandığı 34 HV 1760 plakalı kamyonet Erzincan’dan Tercan istikametine doğru seyir halinde ilerlerken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş araziye uçtu.

2 KAZADA TOPLAM 7 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada, Erzurum Hınıslı olan sürücü Ali Tikdağ ve ailesi Abdurrahman, Etike ve Günay Tikdağ yaralandı. Yaralılar Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Erzincan - Erzurum kara yolu Pülümür yol ayrımında otomobilin şarampole uçması nedeniyle meydana gelen ikinci kaza da ise 1’i bebek aynı aileden 3 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.