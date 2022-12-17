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Erzincan’da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı

Erzincan'da gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 09:19
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Erzincan’da asayiş uygulamaları: 27 kişi yakalandı

Erzincan’da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı
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Erzincan polisinin 15 günlük çalışması sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 27 kişi yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla aralık ayının ilk yarısında 15 gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 27 kişi yakalanarak farklı suç aletleri ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce gerçekleştirilen denetimlerde yapılan 14 bin 923 GBT sorgulamasında, aranması bulunan 27 kişi yakalanarak 18 kişi gözaltına alındı ve 370 kişiye adli-idari işlem yapıldı. Yurda yasa dışı yollarda girdiği tespit edilen 40 kaçak göçmen ise ekiplerce yakalandı.

Yapılan 12 bin 772 araç kontrolünde, 2 bin 335 araca cezai işlem uygulanırken 24 araç trafikten men edildi. Diğer yapılan asayiş uygulamaları ve aramalarda ise, 194 işyeri kontrol edilerek, 2 adet kesici alet, 1 adet tabanca, 24,87 gram esrar, 3,35 gram metamfatemin, 280 paket kaçak sigara, 749 adet sentetik ecza, 1,3 Afyon sakızı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.


(Kaynak: İHA)

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