Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem (13 Eylül 2024)

AFAD bugün saat 09.48’de Erzincan’ın Refahiye ilçesinde yerin 9.48 km derinliğinde büyüklüğü 4.1 olan bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 13, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Refahiye (Erzincan)
Tarih:2024-09-13
Saat:09:48:49 TSİ
Enlem:39.95278 N
Boylam:39.1375 E
Derinlik:9.48 km
Detay:https://t.co/qGkeRbThWk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ DEPREMİN GÜMÜŞHANE'DE OLDUĞUNU AÇIKLADI
Depremde herhangi bir can veya mal kaybı olduğuna dair bilgi geçilmedi. Bununla beraber Kandilli Rasathanesi ise depremin Gümüşhane Şiran’da meydana geldiğini ve depremin yerin 2 kilometre altında gerçekleştiğini kaydetti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 13, 2024
YEDIBOLUK-SIRAN (GUMUSHANE) https://t.co/BSKiRBzZAU
13.09.2024, 09:48:49 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 2.0 km#Kandilli