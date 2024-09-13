Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem (13 Eylül 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem (13 Eylül 2024)

AFAD'ın geçtiği son bilgilere göre Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD bugün saat 09.48’de Erzincan’ın Refahiye ilçesinde yerin 9.48 km derinliğinde büyüklüğü 4.1 olan bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

KANDİLLİ DEPREMİN GÜMÜŞHANE'DE OLDUĞUNU AÇIKLADI

Depremde herhangi bir can veya mal kaybı olduğuna dair bilgi geçilmedi. Bununla beraber Kandilli Rasathanesi ise depremin Gümüşhane Şiran’da meydana geldiğini ve depremin yerin 2 kilometre altında gerçekleştiğini kaydetti.

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