Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem (13 Eylül 2024)

AFAD bugün saat 09.48’de Erzincan’ın Refahiye ilçesinde yerin 9.48 km derinliğinde büyüklüğü 4.1 olan bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

KANDİLLİ DEPREMİN GÜMÜŞHANE'DE OLDUĞUNU AÇIKLADI

Depremde herhangi bir can veya mal kaybı olduğuna dair bilgi geçilmedi. Bununla beraber Kandilli Rasathanesi ise depremin Gümüşhane Şiran’da meydana geldiğini ve depremin yerin 2 kilometre altında gerçekleştiğini kaydetti.