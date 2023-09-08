Erzincan'da sağanak yağış beklentisi

Erzincan’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

KAYNAK: İHA
Erzincan'da sağanak yağış beklentisi


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu Erzincan, Ardahan ve Erzurum' un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bölgede rüzgâr, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıkları; Erzincan’da 33, Iğdır’da 30, Bayburt ve Ağrı’da 29, Erzurum’da 28, Ardahan ve Kars’ta 25 derece olması öngörülüyor.

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