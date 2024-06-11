Erzincan’daki tefecilik operasyonunda 2 tutuklama

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleştirilen operasyon kapsamında; 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca şarjörü, 16 adet kurusıkı tabanca fişeği, 5 adet tapu senedi, 1 adet satış sözleşmesi, 1 adet kira sözleşmesi, 1 adet işletme tescil belgesi, 3 adet boş senet, 2 sayfa müşteri hesap ekstresi, 5 adet banka dekontu, 1 adet taahhütname, 2 adet alacak-verecek defteri ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.