Erzurum beyaza büründü

Erzurum’da sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sağanak kar yağışı, yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oldu.

Palandöken’i beyaza kaplayan kar yağışı ulaşım yollarını da zaman zaman olumsuz olarak etkiledi.

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Vatandaşlar yağışlar konusunda meteoroloji tarafından uyarılırken, “Erzurum ve Ardahan’da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.