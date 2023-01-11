Türkiye'nin en hızlı akan nehirlerinden Karasu'da su seviyesi düştü

Erzurum'un Dumlu Dağı'ndan doğan, Erzincan'dan geçerek Murat Nehri ile birleşip Fırat Nehri'ni oluşturan Karasu, Doğu Anadolu'da tarımsal sulamada önemli bir ihtiyacı karşılıyor.
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Türkiye'nin en hızlı akan nehirleri arasında gösterilen ve rafting sporcularının adrenalin dolu anlar yaşadığı Karasu Nehri'nin su seviyesinde kurak geçen kış nedeniyle önemli oranda düşüş yaşanıyor.
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Azalan su nedeniyle nehrin içerisinde adacıklar ortaya çıktı.
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Nehrin kar yağışıyla eski coşkulu haline dönmesini dileyen Gül, "Her sene bu mevsimlerde geliyorum.
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Önceki senelerde buralarda çok kar vardı ancak bu sene yağışlar nedeniyle sularda büyük oranda düşme yaşandı. Buda olta balıkçılığını etkiliyor. Geçen seneye oranla daha fazla balık tutulacağımı sanmıyorum" dedi.