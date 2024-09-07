Erzurum Havalimanı'nda yolcuların sabrı taştı! Saatlerdir bekletiliyorlar

Uçak, Hindistan'ın Mumbai şehrinden Almanya'nın Frankfurt kentine gitmekteydi. İddiaya göre, uçağın tuvaletinde "Uçakta bomba var" yazılı bir not bulundu. Bu ihbarın ardından uçak, saat 16:30 sıralarında Erzurum Havalimanı’na acil iniş yaptı. İnişin hemen ardından AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Uçaktaki 247 yolcu, güvenli bir şekilde tahliye edildi. Havalimanında detaylı bir arama başlatıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ekibin sahada çalışmalara devam ettiğini ve havalimanının uçuşlara kapatıldığını bildirdi.

YOLCULARIN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Erzurum Havalimanı'nda, uçak iniş yaptıktan sonra, çok sayıda yolcu saatlerce havalimanının açılmasını beklemek zorunda kaldı. Valiliğin ve diğer yetkililerin açıklamaları, yolcuların uzun bekleyişinin detaylarını ve alınan güvenlik önlemlerini aktardı.

İstanbul Özbekistan seferini yapan uçak zorunlu iniş yaptı. 152 yolcusu vardı

BAKANIN AÇIKLAMALARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

“Bugün Vistara Havayolları’na ait VTI027 sefer sayılı Mumbai-Frankfurt uçuşu sırasında, uçağın tuvaletinde 'Uçakta bomba var' yazılı bir not bulundu. Bu ihbar üzerine uçak, saat 16:30 sıralarında Erzurum Havalimanı’na acil iniş yaptı. 234 yolcu ve 13 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi. Uçak içinde arama işlemleri, 2 bomba imha uzmanı ve 1 arama köpeği ile devam ediyor. Havalimanında AFAD, itfaiye, sağlık, emniyet, UMKE ve DHMİ ekipleri gerekli önlemleri almış durumda. Erzurum Havalimanı, saat 21:00'a kadar acil durum nedeniyle iniş ve kalkışlara kapalı kalacaktır.”