İstanbul Özbekistan seferini yapan uçak zorunlu iniş yaptı. 152 yolcusu vardı

Kaynak: İHA
İstanbul Özbekistan seferini yapan uçak zorunlu iniş yaptı. 152 yolcusu vardı

İstanbul Havalimanı'ndan Taşkent'e gitmekte olan 152 yolcusu bulunan uçak, teknik arıza sebebiyle Amasya'ya inmek zorunda kaldı.

Türkiye'den Özbekistan'a giden yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle Amasya Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

İstanbul Havalimanı'ndan havalanarak Taşkent'e uçan Qanot Sharq Havayollarına ait 152 yolcusu bulunan yolcu uçağı, çıkan teknik arıza nedeniyle Amasya Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı.

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Amasya Valisi Yılmaz Doruk, uçağın teknik arıza nedeniyle iniş yaptığını açıkladı. Vali Doruk, yolcuların başka bir uçakla Özbekistan'a gönderileceğini belirtti.

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