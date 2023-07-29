Erzurum Kültür ve Sanat Evi açıldı

Erzurum’da büyükşehir belediyesi ve teknik üniversitenin ortaklığında yapılan Erzurum Kültür ve Sanat Evi'nin açılışı yapıldı.

KAYNAK: AA
Erzurum Kültür ve Sanat Evi açıldı

Hizmete açılan binada, tarihi vesikalar, taş eserler, maketler, bakır yapıtlar ile Erzurumlu sanatçıların eserleri sergileniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kültür kodlarını canlı tutmak ve bu zenginliği geleceğe aktarmak için yoğun çaba içerisinde olduklarını söyledi.

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Erzurum'un kadim bir şehir olduğunu anlatan Sekmen, "Çok kıymetli eserleri, değerleri var. Bunları geleceğe aktarabilir, yaşatabilirsek, şehrimizin önemini katbekat arttırırız. Şehrimiz her açıdan bir turizm şehri olur. Sadece kış sporları değil, aynı zamanda en önemli zenginliğimiz, kültürel değerler. Hakikaten şöyle bir baktığınız zaman etrafımızda onlarca tarihi eser mevcut. İnşallah bunları değerlendirmeye, bunları korumaya ve geleceğe aktarmaya gayret ediyoruz." dedi.

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Sekmen, Taş Ambarlar'ı da aldıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Taş Ambarlar ile Cumhuriyet Caddesi ve kale arasını İdare Mahkemesiyle kamulaştırıyoruz. Önemli bir miktarda kamulaştırma yaptık. Burada tarihi olmayan binaları kaldıracağız. Bunun yerine tarihte olup şimdi olmayan binaları da yaparak burayı da halkımızın ve turizmin öncüsü olarak inşallah hizmete sokacağız. Erzurum'un tarihi yerlerini restore edip hizmete açacağız. Ayrıca kentsel dönüşümle birçok yeri güzel bir görünüme kavuşturacağız. Bu alanlarda 10 müze projemiz var ve müzelerimizi bu alanlarda hizmete sokacağız."

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Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da medenileşmenin sadece teknolojiyle değil, aynı zamanda tarih, kültür ve sanat alanlarındaki gelişmelerle mümkün olduğuna işaret etti.

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Bu bağlamda ülkede son 10 yılda teknolojik anlamda çok önemli gelişmeler kaydedildiğini vurgulayan Çakmak, "Aynı zamanda tarihi ve kültürel varlıklarımıza sahip çıkılması noktasında önemli adımlar atılmıştır. Erzurum Kültür ve Sanat Evi'nin de bu bağlamda gerek şehrimize gerekse de ülkemizin kültürel ve sanatsal birikimine katkı sağlayacağı kuşkusuzdur. Dolayısıyla şehrimizin tarihini sahiplenme ve koruma noktasında bu konağın en önemli ziyaret mekanlarından biri olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Açılışa, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AKP milletvekilleri Abdurrahim Fırat, Mehmet Emin Öz, akademisyenler ile vatandaşlar katıldı.

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