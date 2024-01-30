Erzurum merkezli 20 ilde sanal dolandırıcılara şok baskın

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde Erzurum merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Gaziantep, Kırşehir, Sinop, Adıyaman, Tekirdağ, Bursa, Şanlıurfa, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Samsun, Kocaeli ve Antalya'da eş zamanlı "Sibergöz-20" operasyonu düzenlendi.

Yürütülen çalışmalarda şüphelilerin; araç kiralama ve sigorta firmalarının isimlerini kullanarak oluşturdukları oltalama (phishing) siteleri üzerinden irtibat sağladıkları vatandaşlardan kiralama bedeli, sigorta bedeli ve kapora ücreti adıyla para talep ederek haksız kazanç sağladıkları saptandı.

Operasyonlarda, ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz, Türk lirası ve altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.