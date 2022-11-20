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Erzurum Yakutiye’de icradan satılık mesken

T.C. Erzurum 2.İcra Dairesi tarafından Erzurum-Yakutiye'de 3+1 mesken icradan satılacak.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 10:41
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Erzurum Yakutiye’de icradan satılık mesken

Erzurum Yakutiye’de icradan satılık mesken
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Erzurum İl, Yakutiye İlçe, GEZ Mahalle/Köy, YARIMCA YOLU Mevkii, 250 Ada, 96 Parsel, - / 2 / - / 12 Nolu Bağımsız Bölüm Ana taşınmaz güney batı cephe girişlidir. Daire taşınmazın güney cephesindedir. Bağımsız bölümün brüt alanı 160,00 m2, net alanı ise 140 m2'dir. 3 oda, 1 salon, giriş holü, yatak odası holü, iki adet balkon, mutfak, WC ve banyodan oluşmaktadır. Yapının bodrum katı depo, sığınak ve kazan dairesi, zemin katı kısmı işyeri, kalan 6 katın tamamı mesken olarak kullanılmaktadır. Isınma kaloriferli olup münferit doğalgaz tesisatı döşenmiştir. Yapı III. B Grubu yapı sınıfında olup yıpranma payı % 25 dir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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