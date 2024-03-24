Erzurum'da 45 köy yoluna ulaşım kapalı

Kaynak: İHA
Erzurum'da 45 köy yoluna ulaşım kapalı
Erzurum'da kar yağışı nedeniyle kapanan 45 köy yolunun açılaması için çalışmalar devam ediyor.

Erzurum’da aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında özellikle yüksek rakımlı bölgelerde olumsuzluklar yaşanıyor. Dün gece hava sıcaklığı -11 derece olarak ölçüldü, hissedilen soğukluk ise daha fazla oldu. Hali hazırda 45 köy yolunun açılması için ekipler çalışmalarına devam ediyor. Kent merkezinde bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları ve kar kütleleri oluştu. Ekipler, kapalı yolları ulaşıma açmak için makinelerle birlikte bölgede karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

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