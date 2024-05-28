Erzurum'da büro yangını paniğe neden oldu

Bugün akşam saatlerinde, Yakutiye ilçesinin Lala Paşa Mahallesi'nde bulunan Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir iş merkezinin 4. katındaki bir büroda elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın, iş merkezi sakinlerini endişelendirdi.
İtfaiye ekipleri, ilk müdahalelerini bina dışından yaparken, yangının büronun boş olması muhtemel bir faciayı önledi.
Yangın sırasında büroda bulunan tüm eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına başladılar.