Erzurum'da buzlanma kazalara neden oldu: 12 yaralı

Kaynak: AA
Erzurum'da buzlanma kazalara neden oldu: 12 yaralı
Erzurum'da kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanmanın ardından 48 aracın karıştığı 17 ayrı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Erzurum’da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Buzlanma nedeniyle yollar kayganlaştı, çok sayıda trafik kazası yaşandı.

Erzurum-Çat karayolunun Şehir Hastanesi mevkisinde 8 otomobil, TIR ve cip ile bölgeye giden ambulansın karıştığı kazada 3, Doktor Refik Saydam Caddesi üzerinde 20 aracın Atlama Kuleleri mevkinde karıştığı kazada da 2 kişi yaralandı.

Kent merkezindeki 17 aracın farklı noktalarda karıştığı 15 ayrı kaza sonucu ise 7 kişi yaralandı.

Kazalar sonucu yaralanan 12 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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