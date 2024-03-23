Erzurum'da buzlanma kazalara neden oldu: 12 yaralı

Erzurum’da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Buzlanma nedeniyle yollar kayganlaştı, çok sayıda trafik kazası yaşandı.

Erzurum-Çat karayolunun Şehir Hastanesi mevkisinde 8 otomobil, TIR ve cip ile bölgeye giden ambulansın karıştığı kazada 3, Doktor Refik Saydam Caddesi üzerinde 20 aracın Atlama Kuleleri mevkinde karıştığı kazada da 2 kişi yaralandı.

Kent merkezindeki 17 aracın farklı noktalarda karıştığı 15 ayrı kaza sonucu ise 7 kişi yaralandı.

Kazalar sonucu yaralanan 12 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.