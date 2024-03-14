Erzurum'da dehşet: Eşini ve kızını bıçaklayarak öldürdü

Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde yer alan Sancak Sitesi'ndeki evlerinde, öğretmen Zülküf B. ile eşi Kadriye B. arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonucu Zülküf B., eşi ile kızı Asude Pelen B.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bıçaklanan anne ile kızının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerinden aracıyla kaçan zanlı Zülküf B., polis ekiplerince Çat ilçesi istikametindeyken yolda yakalanarak gözaltına alındı.