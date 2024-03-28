İstanbul’un dehşet! Eşini 7 kez bıçakladı ölmesi için başında bekledi. Kuzeni de katil çıktı

Olay, Şahintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Daha önceki evliliğinden iki çocuğu olan Dilem Gül Karlı, 5 ay önce Ferhat Karlı ile evlendi. Ancak, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle Dilem Karlı, bir buçuk ay önce boşanma kararı alarak babasının Küçükçekmece’deki evine taşındı. Bu süre zarfında genç kadın, boşanma sürecinde olduğu eşinden tehditler almaya başladı.

7 KEZ SIRTINDAN BIÇAKLADI

Dilem Gül Karlı, geçtiğimiz cumartesi günü, Küçükçekmece’deki evinden çıkarak Başakşehir’e bir arkadaşıyla iftar açmaya gitti. Eşi Ferhat Karlı, onu takip etti ve Şahintepe’ye geldiğinde eşiyle konuşmaya çalıştı. Genç kadın uzaklaşmaya çalışırken, Ferhat Karlı, yanındaki ekmek bıçağı ile eşini sırtından 7 kez bıçakladı. Dilem Gül Karlı kanlar içinde yere yığıldı ve eşi, onun ölümünü bekledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yaralı eşinin başında bekleyen Ferhat Karlı’yı gözaltına alarak emniyete götürdü. Sağlık ekipleri ise ilk müdahalenin ardından yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olan Dilem Gül Karlı’nın yaşam mücadelesi devam ederken, Ferhat Karlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘ALDATTI’ İDDİASI

Ferhat Karlı, emniyette verdiği ifadede, bir ay önce boşanma kararı aldıklarını ve eşinin Küçükçekmece’de ailesiyle yaşadığını, ancak ara sıra görüştüklerini söyledi. Karlı, eşinin kendisini aldattığını ve ayrı yaşadıkları süre içinde telefonunda başka erkeklerle konuşmalarını bulduğunu iddia etti.

KUZENİ DE KATİL ÇIKTI

Pendik’te, 35 yaşındaki Sevilay Karlı, 5 ay önce boşandığı eski eşi Ümit Karlı tarafından 13 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Sevilay Karlı’yı öldüren Ümit Karlı’nın, Ferhat Karlı ile akraba olduğu öğrenildi. Dilem Karlı’nın babası Senel Çoban, Sevilay Karlı’nın cenazesini Tokat’a kendi aracıyla götürdüğünü belirtti.

KARDEŞLERİNİ AĞABEYİNİ DE TEHDİT EDİYORMUŞ

Çoban, “Tokat’tayken kızımın bıçaklandığını öğrendim. Haberi alınca gece taksiyle İstanbul’a geldim. Şu anda kızım yoğun bakımda ve yaşam mücadelesi veriyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Gereken ceza neyse sonuna kadar almasını istiyorum. Kızım evden arkadaşına gidiyordu. Minibüsten indikten sonra sırtından bıçağı sapladı ve 7 yerinden bıçakladı. Kızım olduğu gibi yere yığıldı. Oradan polis arkadaşlar şüpheliyi almış. Kızımı da hastaneye getirmişler. Boşanmamışlardı, geçimsizlik nedeniyle ayrılmışlardı. Yaklaşık bir buçuk aydır bende kalıyordu. Evleneli 5 ay olmuştu. İşe gidip geliyordu, sürekli tehditler alıyordu. Bu yüzden ne onun canı rahattı ne de benim canım rahattı. Neden tehdit aldığını bilemiyorum, kardeşlerini ağabeyini de tehdit ediyormuş. Ağabeyi de, ‘Sizi keseceğim, sizin sülalenizi kökünden temizleyeceğim’ diye tehditler alıyorlarmış. Başında beklemiş kızımın. Olayın olduğu yerdeki gençler, bunu sıkıştırmışlar polise teslim etmişler. Polis de gelip zırhlı aracın içine atmış. Orada Şahin diye bir arkadaş var o da kızıma yardımcı olmuş. Amcasının oğlu da eski eşini öldürdü. Kadının cenazesi bizim aracımızla Tokat’a gitmişti. İşe giderken kızı bıçaklamıştı, o da 14 yerinden” dedi.

Kamil Tal, olayı şöyle anlattı: “Burada bir kalabalık oluşmuştu. Bir kadının yerde yattığını ve kan aktığını gördüm. Adamın yanına gidip, ‘Neden böyle bir şey yaptın? Kendine zarar verdin. Bu yazık değil mi? Sen ömür boyu hapis yatacaksın’ dedim. Adam kadının kulağına eğilip, ‘Sana dur dememiş miydim? Sen durmadın. Seni Beyoğlu’ndan buraya kadar takip ettim ve burada buldum. Adamı da vurdum’ dedi. Bu sırada ben de 112’yi aradım. Adam, kadının çantasına bir tekme attı. Yanında bir pasta kutusu da vardı. 5-10 dakika içinde polis ve ambulans geldi ve onları götürdüler. Adam hala buradaydı, kaçmadı.”