Erzurum'da genç kız sokağa çıkma yüzünden tartıştığı dayısını öldürdü

Kaynak: DHA
Erzurum'da genç kız sokağa çıkma yüzünden tartıştığı dayısını öldürdü

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde gece sokağa çıktığı için dayısı Murat T. tarafından darp edildiği iddia edilen 16 yaşındaki İ.A. adlı genç kız, bıçaklayarak öldürmek suçlamasıyla tutuklandı.

Olay, sabaha karşı saat 02.00 civarında meydana geldi.

Bir hafta önce annesiyle Erzincan'dan Erzurum'a anneannesinin yanına gelen İ.A., akşam arkadaşlarıyla dışarı çıktı ve daha sonra eve döndü.

Ancak içkili bir şekilde eve gelen dayısı Murat T. ile arasında sokağa çıkma konusunda tartışma çıktı.

İddiaya göre, dayısı tarafından kötü sözlerle ve darbelerle saldırıya uğrayan İ.A., bıçakla karşılık verdi. Murat T., aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı.

Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. İ.A. ise yaraladığı dayısını başka bir akrabasıyla birlikte taşıyıp hastaneye yetiştirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında bu anlar görüntülendi. Ancak Murat T., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İ.A.'nın, daha önce kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, tehdit ve hakaret suçlarından 20 kaydının olduğu ve Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube tarafından arandığı belirlendi. İ.A., emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılarak kasten öldürme suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

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