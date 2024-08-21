Erzurum'da heyelan kamerada!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzurum'da heyelan kamerada!

Erzurum’un Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, sık yaşanan heyelanlar nedeniyle büyük bir korku yaşıyor.

Erzurum kent merkezine 110 kilometre uzaklıkta bulunan Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi’nde sık sık yaşanan heyelan, vatandaşların can güvenliğini tehdit ederken, Tortum Şelalesi’ne çok yakın mesafede dere vadisinde bulunan 11 ev, toprak kayması yaşanan bölgede bulunduğu için büyük risk altında.

Yaklaşık 50 nüfuslu mahallede geçtiğimiz gün yeni bir heyelan daha yaşanırken, toprağın kayarak sürüklendiği anlar mahalle sakinlerince cep telefonları ile kaydedildi.

Daha önce yaşanan heyelanlarda 4 ev ve tarım arazileri de zarar görürken, ekili bazı arazilerin neredeyse yarısı yaşanan felaketlerde adeta yok oldu. Mahallede bulunan evlerin zeminleri de hasar görürken, bağlantı yolları kayarak tarumar oldu.

Su şebekelerini de vuran heyelan, içme sularına da zarar verirken, Çağlayan Mahallesi Muhtarı Gökhan Ören, bölgede acil olarak önlem alınması gerektiğini söyledi.

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