Erzurum'da heyelan kamerada

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzurum'da heyelan kamerada

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde yaşayanlar, sık sık meydana gelen heyelanlar nedeniyle büyük endişe içinde.

Heyelan kamerada

Erzurum şehir merkezine yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede, Tortum Şelalesi'ne yakın bir dere vadisinde yer alan 11 ev, toprak kayması riskiyle karşı karşıya. Yaklaşık 50 kişinin yaşadığı bu mahallede, geçtiğimiz günlerde yeni bir heyelan daha meydana geldi ve bu olay, mahalle sakinleri tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Geçmişte yaşanan heyelanlar sonucu, 4 ev ve bazı tarım arazileri zarar gördü. Ekili alanların büyük bir kısmı bu doğal afetler nedeniyle yok olurken, evlerin zeminlerinde de hasar oluştu. Ayrıca, mahalle yolları toprak kayması nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, su şebekeleri de ciddi şekilde zarar gördü.

Çağlayan Mahallesi Muhtarı Gökhan Ören, bölgenin acilen koruma altına alınması gerektiğini vurguladı

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