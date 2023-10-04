Erzurum'da iki bölge arasındaki sıcaklık farkı 24 dereceyi aştı

Erzurum'da dün gece hava sıcaklığı Doğu Anadolu Gözlemevi’nde eksi 2, İspir İlçesi’nde 22,2 derece olarak gerçekleşti.

KAYNAK: İHA
Erzurum'da iki bölge arasındaki sıcaklık farkı 24 dereceyi aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Erzurum'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Kentte, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

EN DÜŞÜK -2 EN YÜKSEK 22,2

Erzurum'da dün gece termometreler, Erzurum Doğu Anadolu Gözlemevi'nde eksi 2, İspir ilçesinde ise 22,2 dereceyi gösterdi.

PALANDÖKEN’E YILIN İLK KARI YAĞDI

Palandöken Kayak Merkezi'nin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Erzurum'da dünden bu yana etkili olan sağanak yağmur, bugün sabah saatlerinde Palandöken Dağı'nda kara dönüştü. Erzurum-Tekman Karayolu'ndaki görüntüler ise tam bir kış havası yaşattı.

aw045135-01-001.jpgPalandöken Kayak Merkezi’nde otel işletmecisi olan Ali Güney yılın ilk karının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Ülkemizin önde gelen kayak merkezlerinden birisinde yılın ilk karının sevincini bu sabah yaşadık. Umarız sezon hedeflediğimiz ve beklentileri karşılayacak boyutta olur. Biz sezona hazırız. Herkesi Erzurum’a ve Palandöken’e bekliyoruz" dedi.

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