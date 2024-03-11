Erzurum’da kaçak sigara operasyonu

Kaynak: İHA
Erzurum’da kaçak sigara operasyonu
Erzurum Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kaçakçılara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Erzurum genelinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda; 4 bin 738 paket gümrük kaçağı sigara, 12 bin 760 adet içi dolu makaron, bin 121 adet gümrük kaçağı puro, 155 adet elektronik sigara, 350 adet elektronik sigara likiti, 6 paket gümrük kaçağı pipo tütünü, 2 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında A.N. ve M.E.N. isimli iki şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. E.N. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.N. isimli şahıs ise Cumhuriyet Başsavcılığından serbest bırakıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kaçakçılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" açıklaması yapıldı.

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