Erzurum'da kamyonet ile otomobil çarpıştı. 1 ölü 6 yaralı

Erzurum-Artvin karayolunun 41’nci kilometresindeki Güzelyayla geçidinde meydana gelen olayda, Mevlüt D.’nin kullandığı 16 AIF 158 plakalı kamyonet, Ahmet T.’nin kullandığı 06 EU 6156 plakalı otomobille hızla çarpıştı. Yaşanan kazada her iki araçta yol kenarına savrulurken, otomobil demir yığını haline dönüştü.

Otomobil içerisinde bulunan Zeynep Sare T., hayatını kaybetti, yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet Taş, yolcular Nazire A., Esma Merve T., Kerem Ali T., Zeynep Sare T. ile kamyonet sürücüsü Mevlüt D. ve yanındaki Müslime D., ambulanslarla Erzurum’daki hastanelere kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.