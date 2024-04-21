Erzurum'da kamyonet ile otomobil çarpıştı. 1 ölü 6 yaralı

Kaynak: DHA
Erzurum'da kamyonet ile otomobil çarpıştı. 1 ölü 6 yaralı
Erzurum’da bir kamyonet ile otomobil hızla çarpıştı. Yaşanan kazada 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Erzurum-Artvin karayolunun 41’nci kilometresindeki Güzelyayla geçidinde meydana gelen olayda, Mevlüt D.’nin kullandığı 16 AIF 158 plakalı kamyonet, Ahmet T.’nin kullandığı 06 EU 6156 plakalı otomobille hızla çarpıştı. Yaşanan kazada her iki araçta yol kenarına savrulurken, otomobil demir yığını haline dönüştü.

erzurumda-kamyonet-ile-otomobil-carpiyt-43170-2.jpg

Otomobil içerisinde bulunan Zeynep Sare T., hayatını kaybetti, yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet Taş, yolcular Nazire A., Esma Merve T., Kerem Ali T., Zeynep Sare T. ile kamyonet sürücüsü Mevlüt D. ve yanındaki Müslime D., ambulanslarla Erzurum’daki hastanelere kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

erzurumda-kamyonet-ile-otomobil-carpiyt-43170-1.jpg

erzurumda-kamyonet-ile-otomobil-carpiyt-43170.jpg

Son Haberler
Kartal'da trafik magandası iki kadını taciz etti Video
Kartal'da trafik magandası iki kadını taciz etti
Başakşehir’de 2 kişi beton bloğun altında kaldı Yerel Haberler
Başakşehir’de 2 kişi beton bloğun altında kaldı
Papağan kendi tüylerini koparıp sahibinin saçlarını süsledi Video
Papağan kendi tüylerini koparıp sahibinin saçlarını süsledi
Galatasaray'ın Süper Kupa planı ortaya çıktı. Fenerbahçeliler çıldıracak Spor
Galatasaray'ın Süper Kupa planı ortaya çıktı. Fenerbahçeliler çıldıracak
Bursa'da trafikte şahin sürprizi: Araç üstüne kondu! Video
Bursa'da trafikte şahin sürprizi: Araç üstüne kondu!
Eşini ve çocukların rehin alan firari hükümlü operasyonla yakalandı Gündem
Eşini ve çocukların rehin alan firari hükümlü operasyonla yakalandı
Çarpanak Adası'ndaki renk cümbüşü büyüledi Video
Çarpanak Adası'ndaki renk cümbüşü büyüledi