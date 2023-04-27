Erzurum’da Kılıçdaroğlu’nun mitingine yasak

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun3 Mayıs'ta Erzurum'da İstasyon Meydanında yapacağı mitinge önce izin verildi, sonra verilen izin iptal edildi.

Erzurum'da istasyon meydanında yapacağı miting için CHP il Başkanlığının yaptığı başvuruya önce izin veren Erzurum Valiliği, daha sonra güvenlik sorununu gerekçe göstererek verdiği izni iptal etti.

CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger'in istasyon meydanında yapılacak olan mitinge başvurusuna 25.04.2023 tarihinde izin veren Erzurum Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, bir gün sonra ise verilen iznin iptal etti. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MNG AVM yanında bulunan miting alanında mitingini yapabileceği yönünde CHP il Başkanlığına yazı gönderdi.