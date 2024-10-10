Erzurum’da PKK/KCK operasyonu: 25 gözaltı!

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini deşifre ederek engellemek amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda, 6-7-8 Ekim 2014 tarihlerinde Erzurum’un Karayazı, Karaçoban, Tekman ve Hınıs ilçelerinde gerçekleşen Kobani sokak eylemlerine katılan ve bu eylemlerde güvenlik güçlerine, kamu kurumlarına taşlı ve molotoflu saldırıda bulunan şahıslar hakkında adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda Erzurum merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 25 kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Mahkeme, 23 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, 2 kişi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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