Erzurum'da seyir halindeyken alev alev yandı

Erzurum’un Horasan ilçesinde, bir kargo firmasına ait kamyon seyir halindeyken alev aldı.

KAYNAK: AA
Erzurum'da seyir halindeyken alev alev yandı

Yangında kamyon ve içindeki eşya tamamen yandı. Sürücü ve yoldan geçenlerin müdahalesi yetersiz kalırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Nedeni belirlenemeyen yangın

Olay, Horasan-Sarıkamış kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Boztaş’ın kullandığı 25 ABY 901 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kamyon kullanılamaz hale geldi

Alevlere ilk müdahaleyi sürücü ve yoldan geçenler yaptı ancak yangın büyüdü. Horasan İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, kamyon ve taşıdığı eşya kullanılamaz hale geldi.

Trafik kontrollü sağlandı

Yangın nedeniyle Horasan-Sarıkamış kara yolunda trafik bir süre aksadı. Jandarma ve polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü sağladı.

Soruşturma başlatıldı

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının neden kaynaklandığı ve sürücünün durumunun ne olduğu araştırılıyor.

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