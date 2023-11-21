Erzurum’da TCDD çalışanlarının cağ kebabı keyfi faciayla bitti. Koca depo alev alev yandı

Erzurum’da TCDD’ye ait depoda koyun kesip cağ kebabı yapmaya çalışan kurum çalışanlarının yakılan ateşin sıçraması sonucu yangın çıktı. Yangın 3 saatte söndürülebildi.

KAYNAK: İHA
Erzurum’da TCDD çalışanlarının cağ kebabı keyfi faciayla bitti. Koca depo alev alev yandı

Yangında yaralanan olmazken, depoda hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangında mahsur kalan iki yavru kediyi kurtardı.

Erzurum’da Devlet Demir Yollarına ait depoda çıkan yangın güçlükle söndürülebildi. Yangına kurum çalışanlarının depo içerisinde koyun keserek cağ kebabı yaptıkları için yaktıkları ateşin neden olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Yakutiye ilçesi Şükrü Paşa semtinde bulunan TCDD’ye ait atölye ve depoların bulunduğu bölgede yangın çıktı. İhbarın üzerine bölgeye sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 3 saatlik bir çalışma sonunda yangını kontrol altına alırken yangının çıkış sebebi duyarları şaşkına çevirdi.

Kurum çalışanlarının depo içerisinde koyun keserek cağ kebabı yapmak istedikleri belirlendi. Kebap için yakılan ateşin sıçraması sonucu depoda bir anda yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 3 saat sonra kontrol altına alınabildi. İddiaya göre çalışanların önce yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalıştığı ancak başarılı olamadıkları belirtildi.
Yangına müdahale edin itfaiye ekipleri de zaman zaman zor anlar yaşadı. Yoğun dumandan etkilenen bazı itfaiye personeline 112 ekiplerince müdahale edildi. Yangın sırasında depoda bulunan kimyasal malzemeler de itfaiye ekipleri ve kurum çalışanları tarafından uzaklaştırıldı.

İtfaiye çalışanları yangında mahsur kalan iki yavru kediyi de kurtarmayı başardı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken polis ekipleri de yangının meydana geldiği depo ve atölyede incelemelerde bulundu.

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