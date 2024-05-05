Üzüm bağlarını dolu vurdu

Denizli’nin Buldan ilçesinde yağan dolu yağışı çiftçileri olumsuz etkiledi. İlçe'nin merkez yanı sıra Yenicekent, Oğuz, Doğanköy ve Bölmekaya mahallelerinde yetiştirilen üzüm bağlarında asma yapraklarına ve yeni yetişmeye başlayan üzümlere maddi zarar verdi. Çekirdeksiz Sultaniye üzümünün yer aldığı bağlarda büyük ölçüde zararın oluştuğu ortaya çıktı. Gelişmekte olan üzümlerin daha büyük zarar gördüğünü ifade eden Buldan, Çiftçi Mallarını Koruma Derneği Başkanı Özkan Gümüş, “Yaptığımız tespitlere göre bağlarda yüzde atmış ila yüzde seksene varan zararlar var. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.