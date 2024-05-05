Karnı burnunda yeni yaşını kutlayan Burcu Biricik kızının adını açıkladı

2016 yılında Emre Yetkin ile nikah masasına oturan ve şimdilerde anne olacak olmanın heyecanı yaşayan Burcu Biricik, 35. yaşını bir partiyle kutladı.

Burcu Biricik, doğum günü partisinde doğacak kızlarına vereceği ismi de açıkladı.

Son olarak Camdaki Kız adlı dizide Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklamıştı.

Doğum günü partisinde beyaz bir elbise giyen ünlü oyuncu, doğacak kızının ismini pastaya yazdırdı. Partiye katılan arkadaşlarına teşekkür eden Biricik, kızının adını Luna koymaya karar verdiğini söyledi.

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İlk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Burcu Biricik, sosyal medya hesabından yakın arkadaşlarından gelen doğum günü mesajlarını takipçileriyle paylaştı.