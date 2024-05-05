Karnı burnunda yeni yaşını kutlayan Burcu Biricik kızının adını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Karnı burnunda yeni yaşını kutlayan Burcu Biricik kızının adını açıkladı
Ünlü oyuncu Burcu Biricik yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı. Hamile olan Biricik, kızına vereceği ismi pastanın üstüne yazdırdı.

2016 yılında Emre Yetkin ile nikah masasına oturan ve şimdilerde anne olacak olmanın heyecanı yaşayan Burcu Biricik, 35. yaşını bir partiyle kutladı.

Burcu Biricik, doğum günü partisinde doğacak kızlarına vereceği ismi de açıkladı.

kapak-134120.jpg

Son olarak Camdaki Kız adlı dizide Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklamıştı.

Doğum günü partisinde beyaz bir elbise giyen ünlü oyuncu, doğacak kızının ismini pastaya yazdırdı. Partiye katılan arkadaşlarına teşekkür eden Biricik, kızının adını Luna koymaya karar verdiğini söyledi.

fdgdg.jpg​​​​​​​

İlk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Burcu Biricik, sosyal medya hesabından yakın arkadaşlarından gelen doğum günü mesajlarını takipçileriyle paylaştı.

fgdgfdg.jpg

gfgdfgd.jpg

Son Haberler
Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı Yerel Haberler
Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
Selin vurduğu Brezilya’daki can kaybı 66’ya yükseldi Dünya
Selin vurduğu Brezilya’daki can kaybı 66’ya yükseldi
Yaya önceliği olan yerlerde araç kullananlara 37 bin TL ceza Gündem
Yaya önceliği olan yerlerde araç kullananlara 37 bin TL ceza
Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu dileyip mumu üfleyen kadın sonra olanlar karşısında şok geçirdi Spor
Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu dileyip mumu üfleyen kadın sonra olanlar karşısında şok geçirdi
Düğün magandaları karayolunda halay çekerek trafiği felç etti Gündem
Düğün magandaları karayolunda halay çekerek trafiği felç etti
Üzüm bağlarını dolu vurdu Yerel Haberler
Üzüm bağlarını dolu vurdu