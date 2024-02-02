Erzurum'daki yangından bir aile merdivende mahsur kaldı

Kaynak: İHA
Erzurum'daki yangından bir aile merdivende mahsur kaldı
Erzurum’da bir apartmanda çıkan yangın korkuttu. Olay sonucu bir aile yangın merdiveninde mahsur kaldı.

Erzurum’un Şükrü Paşa Mahallesi Şehit Kadir Akbulut Sokak’ta bulunan Arslan İnşaat Apartmanı’nın 4’üncü katında, edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında dairede insanların olması paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sepetli araçla balkonda mahsur kalan aileyi ve komşusunu kurtardı.

Yangın esnasında evde bulunan 4 kişi ile dumandan etkilenen komşu yaşlı kadına sağlık ekipleri müdahale ederken, yangından etkilenen yaşlı kadın ve çocuk tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay esnasında evde bulunan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, doğal gaz şirketi ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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