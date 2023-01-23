23 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Esad yönetiminden askeri takviye

Suriye yönetimi güçleri, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunan Tel Rıfat ilçesinin çevresindeki askeri noktalarına takviye gönderdi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 16:27
Takip Et

Esad yönetimi Tel Rıfat çevresine askeri takviye gönderdi

Esad yönetiminden askeri takviye
+
Aa
-

AA muhabirlerinin saha kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Suriye yönetimi ordusu birlikleri, ülkenin kuzeyinde yer alan Halep'teki Ramuse Topçu Okulu ile Kuveyris Askeri Havalimanı üzerinden Tel Rıfat çevresindeki 3 bölgeye yeni sevkiyat gerçekleştirdi.

Askeri sevkiyatlar, Tel Rıfat'ın güneyindeki Kefer Nasıh, Miskan ve Misrat el-Han bölgelerindeki rejim noktalarına dün ulaştı.

Ordudan yaklaşık 3 bin silahlı unsurun bulunduğu sevkiyatlarda çok namlulu roketatar, zırhlı araçlar ve 6 tank yer aldı.

Suriye yönetimi güçleri, PKK/YPG'li teröristlerin işgalinde bulunan Tel Rıfat yakınlarındaki noktalarına 1 Aralık 2022'den itibaren sevkiyatlarını yoğunlaştırmıştı.

Tel Rıfat ilçe merkezi, Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunuyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
1
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
2
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
3
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
4
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
5
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
6
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
7
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿2030 yılında 2 otomobilden biri elektrikli olacak
﻿2030 yılında 2 otomobilden biri elektrikli olacak
﻿2030 yılında 2 otomobilden biri elektrikli olacak
﻿Kabine toplanıyor: Gündemde borç yapılandırma paketi var
﻿Kabine toplanıyor: Gündemde borç yapılandırma paketi var
﻿Kabine toplanıyor: Gündemde borç yapılandırma paketi var
﻿THY çalışanlarına ek zam kararı
﻿THY çalışanlarına ek zam kararı
﻿THY çalışanlarına ek zam kararı
﻿Akşener, Babacan'ı ziyaret etti
﻿Akşener, Babacan'ı ziyaret etti
﻿Akşener, Babacan'ı ziyaret etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.