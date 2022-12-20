Bir anne oğluna tecavüz etmekle suçladığı adamı çırılçıplak soyup dövdü

DHA'nın haberine göre Esenler'de bir kadın oğluna oğluna içki içirip, zorla ilişkiye girdiği iddiasıyla 58 yaşındaki E.B.'yi çırılçıplak soyarak sokak ortasında dövdü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri E.B.'yi hastaneye kaldırdı. Gözaltına alınan Erdin B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Esenler Kemer Mahallesi'nde 10 Aralık Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında, bir kadın 18 yaşındaki oğlu Y.C.K.'ye içki içirerek zorla cinsel ilişki yaşadığı iddiasıyla 58 yaşındaki E.B.'yi sokak ortasında yerde sürükledikten sonra, çırılçıplak soyarak dövdü. Mahalle sakinleri kadını sakinleştirmekte güçlük çekti. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri E.B.'yi hastaneye kaldırdı. Y.C.K.'nin emniyette verdiği ifade üzerine gözaltına alınan E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"TECAVÜZ ETTİ' DİYE BAĞIRIYORDU"



Mahalle sakinlerinden Recep Kutum, "Bir kadın 2 erkek bir adama saldırıyordu. Kadın, 'Bana tecavüz etti' diye bağırıyordu. Elinden kurtarmaya çalıştık ama, elindeki bıçakla, 'Müdahale etmeyin. Müdahale edeni keserim' diyordu. Daha sonra adam ellerinden kaçtı. Sokak üzerinde tekrar yakaladılar. Kadın adama vurup yere yatırdı, üzerindekileri çıkardı. Çırılçıplak yerde kaldı. Biz de polisi aradık. Ambulans da gelip adam müdahale etti. Sebebi de kadının bağırışına göre, 'Bana tecavüz etmeye kalkıştı' dedi. Hatta mahalleye dönerek, 'Bu adam sapık. Ses çıkartmazsanız bu tür şeyler başımıza' gelir diye bağırdı. Ne derece inandırıcıdır bilemiyoruz. İki taraf da masum olduğunu söylüyordu. Önce beklediler, polisin gelmesiyle birlikte ayrıldılar" dedi.(DHA)