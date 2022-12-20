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Şehir magandaları laf attıkları kızı koruyan adamı bıçakladı

Kağıthane'de yolda yürüyen kıza laf atıp, taciz eden iki maganda kendilerini uyaran vatandaşa bıçakla saldırdı. Suç makinesi olduğu belirlenen zanlılar önce otomobil lastiğini kesti daha sonra da adamı bıçakladı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 15:35
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Şuç makinesi çıktılar. Şehir magandaları laf attıkları kızı koruyan adamı bıçakladı

Şehir magandaları laf attıkları kızı koruyan adamı bıçakladı
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Kağıthane'de dehşet anları...Aracıyla seyreden Olgun Şen, yolda yürüyen genç kızı sözlü tacizde bulunup darp eden iki genci uyarınca dehşeti yaşadı. İki maganda önünü kestikleri adamın, önce aracının lastiğini ardından da kendisini defalarca bıçakladı. Dehşet anları kameralara yansırken, Çeliktepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalanan suç makinesi iki saldırgan tutuklandı.
Olay, önceki hafta Salı günü saat 21.30 sıralarında Kağıthane Emniyetevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kağıthane Devlet Hastanesi’nde tedavi olan Olgun Şen (39), evine doğru yola koyuldu. Semtte bir sokağa giren Şen, iki gencin bir kadını sözlü tacizde bulunup darp ettiğini gördü. Bunun üzerine yardım etmek için aracını durduran Şen, iki şahsa kadını rahatsız etmemeleri yönünde uyarıda bulundu.



ÖNCE LASTİKLARİ KESTİLER SONRA ADAMI BIÇAKLADILAR
Uyarıları dikkate almayan şahıslar, Olgun Şen’in aracının önünü keserek adeta dehşeti yaşadı. Şen ile tartışan şahıslardan biri bıçak çıkartarak aracın lastiklerini defalarca bıçakladı. Diğer şahıs da aracın içerisindeki Şen’e defalarca yumruk attı. Lastikleri bıçaklamakla yetinmeyen şahıs ise aracın kapısını açarak Şen’i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Dehşeti anları hem cep hem de güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



KAĞITHANE POLİS 58 KAMERAYI İZLAYİP YAKALADI

Olayın ardından iki saldırgan hızla kaçarak kayıplara karışırken, yaralı Şen ise çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Olay üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekipleri yaklaşık 2 gün boyunca yaptığı çalışma sonucunda 58 güvenlik kamera görüntüsü inceledi.



SUÇ MAKİNESİ ÇIKAN İKİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda lastiği ve Şen’i bıçaklayan şahsın, emniyette çeşitli suçlardan 4 adet kaydı bulunan Müjdat G. (18) ve 7 adet suç kaydı bulunan Cevdet O. (20) olduğunu tespit etti. Çeliktepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, devam eden çalışmalarda iki saldırganı kıskıvrak yakaladı. Suç aletini çalılıklara attığını söyleyen iki şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfadeleri alınarak adli işlemleri yapılan Müjdat G. ve Cevdet O., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece, “kasten yaralama” ve “mala zarar verme” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Dışarı Salmayın Bir Daha
20.12.2022 15:47
Arkadaş bu nedir ya? Suç makinaları dışarıda dolaşıyor ama gazeteciler içeriden çıkamıyor. Sizce de bu ülkenin adalet sistemi sorunlu değil mi?  
 
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