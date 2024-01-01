Esenler’de feci kaza: Otomobil tırın altına girdi

Kaynak: İHA
Esenler’de feci kaza: Otomobil tırın altına girdi
İstanbul Esenler’de, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil, park halindeki tırın altına girdi.

Saat 06.00 sularında, Esenler’in Oruç Reis Mahallesi’nde gerçekleşen kazada, Ufuk Kaplan’ın kullandığı araç, yol kenarında park halinde bulunan tırın altına girdi. Çevrede bulunan yurttaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Aracın içinde sıkışan Ufuk Kaplan ve yanındaki kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve ambulansa götürüldü. İki yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Gerçekleşen kazayı yoldan geçtiği sırada fark eden Muhammet Özparlak, "Biz benzinliğe gidiyorduk. Aracı park halinde zannettik. Yüksek sesle müzik çalıyordu. Durduk, ekiplere haber verdik. Birisi ses veriyordu, diğerinden ses gelmiyordu. Arabayı park edip ambulans ve itfaiyeyi aradık" ifadesini kaydetti.

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