Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kaynak: DHA
Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Manisa’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerin de aralarında olduğu 8 kişi yaralandı.

Alaşehir-Salihli kara yolu İmam Hatip Lisesi Kavşağı'ndaki kaza saat 09.00 sıralarında yaşandı. Salihli'den Alaşehir yönüne giden Ş.Y.'nin (55) kullandığı 45 ZU 761 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen F.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı. 2 otomobilinin karıştığı kazada sürücülerin de aralarında olduğu 8 kişi yaralandı.

Vatandaşların 112’ye yaptığı ihbar sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar dana sonra Alaşehir Devlet Hastanesi ve çevredeki diğer hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Öte yandan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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