Esenler’de kaldırımda silahlı saldırı: Metin Dolan hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Esenler’de kaldırımda silahlı saldırı: Metin Dolan hayatını kaybetti

Esenler’de kaldırımda duran Metin Dolan, motosikletle olay yerine gelen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Polis, saldırının ardından motosikletle kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Menderes Mahallesi, 369. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinin önünde duran Metin Dolan, motosikletle gelen iki kişiden birinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri motosikletten inerek Dolan’a üç el ateş etti. Metin Dolan yere yığılırken, saldırganlar geldikleri motosiklete binerek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Dolan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Metin Dolan kurtarılamadı. Polis, motosikletle kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir araştırma başlattı.

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