Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'den cezaevinden mesaj

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'den cezaevinden mesaj

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "terör soruşturması" kapsamında 30 Ekim sabahı evinden gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Özer'in sosyal medya hesabından mesaj paylaşıldı. Söz konusu paylaşımda Özer'in "Biz de haklıyız, kazanacağız" dedi.

Ahmet Özer, tutuklu bulunduğu cezaevinden mesaj paylaştı.

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Sosyal medya üzerinden mesaj gönderen Özer, şu ifadeleri kullandı:

“Çok Değerli Esenyurt Halkı, Bir siyasi operasyonla tutuklanıp Silivri Cezaevi'ne konulmamın üstünden bir ay geçti. İçeride sizin verdiğiniz değerli oyları yere düşürmemeye, bana yüklemiş olduğunuz sorumluluğun bilinciyle halk iradesini korumaya çalışıyorum. Sizler de günlerdir Esenyurt Meydanı'nda “Demokrasi Nöbeti” tutuyorsunuz. Bu çabanızı çok kıymetli buluyor, mücadelenizi en içten duygularımla selamlıyorum. Mücadele tarihi bize göstermiştir ki ne olursa olsun her zaman sonunda mutlaka hak, hukuk ve doğruluk kazanmıştır. Biz de haklıyız, kazanacağız. Ve yine birlikte olacağız, birlikte yöneteceğiz.”

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