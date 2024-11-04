Esenyurt Belediyesi'nde görevden alma!

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yerine atanan kayyum Can Aksoy'un belediye başkan yardımcılarını görevden aldığı iddia edildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, belediye önünde yaptığı açıklamada, "Belediye Başkan yardımcıları Oktay Kılıç, Osman Yalçın, Murat Düzgün'e görevlerinin sonlandığına dair yazı kayyım tarafından tebliğ edildi" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı!

"KİMSE BU ÜLKENİN MEMURUNA SUÇ İŞLETEMEZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik duruma, "Vatandaşı içeri almıyorsun, seçilmiş meclis üyesini içeri almıyorsun suç işliyorsunuz. Birileri bu ülkeyi kendi babasının malı sanamaz. Kimse bu ülkenin memuruna suç işletemez" diyerek tepki gösterdi.

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy ile ilgili flaş detay