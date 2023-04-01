Esenyurtlu özel çocuklar, depremzede kardeşlerini unutmadı

ANKA'da yer alan habere göre, Esenyurt Belediyesi, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla bu yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki çocuklara yönelik anlamlı bir etkinlik düzenledi. Belediye bünyesindeki Özel Eğitim Merkezi’nde eğitim alan özel çocuklar, aileleriyle birlikte deprem bölgesindeki kardeşleri için 'sevgi kutusu' hazırladı. İçerisinde çeşitli hediyelerin bulunduğu kutular, 2 Nisan’da Antakya bölgesindeki çocuklara hediye edilecek.



“ETKİNLİĞİN FİKRİNİ VELİLERİMİZDEN ALDIK”

Bu yılki etkinliğin fikrini velilerden aldıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Halil Çalış, “Bu fikir bizi çok mutlu etti. Çocuklarımız, velilerimiz kendi hazırladıkları eğitim amaçlı materyalleri deprem bölgesindeki kardeşlerine göndermek istediler. Çocukların gözüyle dünyaya bakabilsek, dokunabilsek bu dünya sanki daha güzel olacak” dedi.



“YANLARINDA OLDUĞUMUZU HİSSETTİRMELİYİZ”

Bir özel çocuk annesi olarak bu etkinliğin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Peri Altunbaş ise “Deprem bölgesinde özel çocuklarımızda var. Onlara ilgimizi, sevgimizi yanlarında olduğumuzu belli etmemiz gerekiyor. Biz ailelere böyle imkânlar sağladığı için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.