Kızı için oyun düzeneği kuran annenin yaratıcılığı beğeni topladı

Bir anne, küçük kızına benzersiz bir hız treni deneyimi yaşatmak için harika bir yol buldu. Dizlerine yerleştirdiği bir sandalyeye kızını oturtan anne, televizyondan açtığı hız treni videosunu izlerken sandalyeyi hızla salladı. Tren raylarının kıvrımlarına göre sandalyeyi yönlendiren anne, kızının keyifli bir sürüş yaşamasını sağladı. Oyun düzeneğinin basitliği ve eğlencesi izleyenlerin beğenisini kazandı. Küçük kız, annesinin yaratıcı fikri sayesinde harika bir zaman geçirirken, mutluluğu yüzünden okunuyordu. Anne ve kızının bu özel anları, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.