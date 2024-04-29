Esenyurt’ta 2 çocuk babası adam evinde ölü bulundu

Esenyurt Üçevler Mahallesi 907. Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana gelen olayda, İddiaya göre, evinde bulunan Eyüp Çevik (37), marketten eve dönen eşi tarafından yerde yatarken bulundu. Eşinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede 2 çocuk babası Eyüp Çevik’in hayatını kaybettiği tespit etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Çevik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.