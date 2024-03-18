Esenyurt'ta 5 aylık bebek boğularak öldü

Kaynak: DHA
Esenyurt'ta 5 aylık bebek boğularak öldü
Esenyurt’ta beşikte yüzüstü yatan 5 aylık bebek, boğularak hayatını kaybetti.

Esenyurt’un, İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, beş aylık bebeği Y.D.'ye bir kaşık ağrı kesici şurubu veren anne, daha sonra bebeği beşiğe koyarak yanından ayrıldı. Sırtüstü yattığı beşikte ters dönen bebek kusmaya başladı.

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5 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Anne durumu fark edince bebeğini en yakın hastaneye götürdü. Hastaneye götürülen 5 aylık bebeğin öldüğü tespit edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olayla ilgili hastanede inceleme başlattı. Polis ekipleri, olayın yaşandığı eve giderek incelemelerde bulundu.

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