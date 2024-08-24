Esenyurt'ta asayiş operasyonu. 9 kişi yakalandı: 11 sürücüye rekor ceza kesildi

Kaynak: AA
Esenyurt'ta asayiş operasyonu. 9 kişi yakalandı: 11 sürücüye rekor ceza kesildi

Esenyurt'ta gerçekleştirilen geniş kapsamlı asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalanırken, 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Operasyon, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın koordinesinde, Özel Harekat ve Önleyici Hizmetler ekipleri başta olmak üzere ilçe güvenlik, asayiş, yunus ve devriye ekiplerinin katılımıyla Pınar Mahallesi'ndeki dört ayrı noktada gerçekleştirildi.

65 personelin görev aldığı bu denetimde, 897 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 254 araç ve 85 motosiklet detaylı bir şekilde incelendi. Uygulama sırasında, "silahlı yağma" suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, operasyon kapsamında 3 ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denetimler sırasında, trafik kurallarını ihlal eden 11 araç sürücüsüne toplamda 82 bin 632 lira idari para cezası kesildi.

İlgili Haberler
Almanya'da festivale saldırı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail askerlerinin paylaştığı görüntüler dehşete düşürdü. Mezarlıkları buldozerlerle ezdiler: Cesetleri köpeklere yedirdiler
Öne Çıkanlar
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Son Haberler
Dünyanın en güçlü orduları açıklandı. Türkiye sıralamada bakın kaçıncı oldu! Gündem
Dünyanın en güçlü orduları açıklandı. Türkiye sıralamada bakın kaçıncı oldu!
Beşiktaş'a dev stoper. Anlaşma tamam Spor
Beşiktaş'a dev stoper. Anlaşma tamam
Almanya'da festivale saldırı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralı var Dünya
Almanya'da festivale saldırı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralı var
Afyonkarahisar'da 9 araçlı zincirleme kaza. 2 ölü 12 yaralı Yerel Haberler
Afyonkarahisar'da 9 araçlı zincirleme kaza. 2 ölü 12 yaralı
Husiler Yunanistan bandıralı petrol tankerini vurdu Dünya
Husiler Yunanistan bandıralı petrol tankerini vurdu
İsrail askerlerinin paylaştığı görüntüler dehşete düşürdü. Mezarlıkları buldozerlerle ezdiler: Cesetleri köpeklere yedirdiler Dünya
İsrail askerlerinin paylaştığı görüntüler dehşete düşürdü. Mezarlıkları buldozerlerle ezdiler: Cesetleri köpeklere yedirdiler