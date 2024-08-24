Esenyurt'ta asayiş operasyonu. 9 kişi yakalandı: 11 sürücüye rekor ceza kesildi

Operasyon, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın koordinesinde, Özel Harekat ve Önleyici Hizmetler ekipleri başta olmak üzere ilçe güvenlik, asayiş, yunus ve devriye ekiplerinin katılımıyla Pınar Mahallesi'ndeki dört ayrı noktada gerçekleştirildi.

65 personelin görev aldığı bu denetimde, 897 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 254 araç ve 85 motosiklet detaylı bir şekilde incelendi. Uygulama sırasında, "silahlı yağma" suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, operasyon kapsamında 3 ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denetimler sırasında, trafik kurallarını ihlal eden 11 araç sürücüsüne toplamda 82 bin 632 lira idari para cezası kesildi.