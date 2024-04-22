Esenyurt'ta bisiklet kullanan çocuk iş yeri camına daldı! Kanlar içinde kaldı...

Esenyurt’un İncirtepe mahallesinde dün 16:00 sıralarında bisiklet kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bisiklet sürmeyi yeni öğrenen bir çocuk, arkadaşlarıyla oyun oynarken 0yokuş aşağı inmeye başladı. Hızlanan genç, sokağın sonunda bulunan telefon bayisinin camına çarparak içeri girdi.

Olay sonrası çevredeki vatandaşlar çocuğun yanına koşarken, olay yerine ambulans ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan çocuk, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Cama çarpma anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"ÇOCUĞUN DİŞLERİ, KOLLARI KANIYORDU"

Olay sırasında yan restoranda yemek yediğini ifade eden Kenan Şenyıldız, “Biz burada yemek yiyorduk, bir anda gürültü oldu. Biz deprem oldu sandık önce. Sonra kameraları incelediğimizde çocuğun yokuş aşağı hızlıca gelip iş yeri camına çarptığını gördük. Çocuğun dişleri, kolları kanıyordu. Hemen ambulans geldi müdahale etti” dedi.