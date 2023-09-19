Esenyurt’ta eşini öldüren cani adliyeye sevk edildi. Susma hakkını kullandı

İstanbul Esenyurt’ta 30 yıllık eşi Peri Dağlar’ı evinin balkonunda bıçaklayarak öldüren şüpheli Ramazan Dağlar polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli poliste ifade vermeyerek susma hakkını kullandı. Şüpheli adliyeye sevk edilirken "Pişmanım" dedi.

KAYNAK: DHA
Esenyurt’ta eşini öldüren cani adliyeye sevk edildi. Susma hakkını kullandı

Esenyurt’ta dün meydana gelen vahşi cinayette Peri Dağlar evinin balkonunda eşi Ramazan Dağlar tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Cep telefonu kameraları tarafından görüntülenen olayın ardından şüpheli elindeki bıçakla olay yerinden uzaklaşmıştı. Şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüphelinin 30 yıllık eşini neden öldürdüğüne dair konuşmadığı öğrenildi. Sorgusunda aralarında sık sık tartışma yaşandığını söyleyen şüphelinin resmi ifade vermeyerek susma hakkını kullandığı belirtildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

esenyurtta-esini-olduren-supheli-adliyeye-sevk-edildi-yenicag.jpg

esenyurtta-esini-olduren-supheli-adliyeye-sevk-edildi-yenicag1.jpg

esenyurtta-esini-olduren-supheli-adliyeye-sevk-edildi-yenicag2.jpg

Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
Polonya’dan Avrupa Birliği’nin yasasına karşı çıktı Dünya
Polonya’dan Avrupa Birliği’nin yasasına karşı çıktı
İnternet sistemi çöktü, sınırda TIR kuyruğu uzadıkça uzadı Güncel
İnternet sistemi çöktü, sınırda TIR kuyruğu uzadıkça uzadı
Merkez Bankası'nda şok istifa. Hafize Gaye görevden almıştı Ekonomi
Merkez Bankası'nda şok istifa. Hafize Gaye görevden almıştı
Uzmanlardan yapay zeka uyarısı: Gerçek bir risk var Teknoloji - Otomotiv
Uzmanlardan yapay zeka uyarısı: Gerçek bir risk var
1 milyon adet yavru sazan suyla buluştu Güncel
1 milyon adet yavru sazan suyla buluştu
Gri kategoride aranan terörist Şırnak'ta etkisiz hale getirildi Güncel
Gri kategoride aranan terörist Şırnak'ta etkisiz hale getirildi
Ardahan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Güncel
Ardahan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı