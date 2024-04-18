Esenyurt'ta hafif ticari araç bariyerlere saplandı

Kaynak: DHA
Esenyurt'ta hafif ticari araç bariyerlere saplandı
Esenyurt'ta kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere saplandı. Yaşanan kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Esenkent Mahallesi, 1654. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 BNF 595 plakalı hafif ticari araç bariyerlere saplandı. Kazada, şoför Ramazan O. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Ramazan O. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

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3 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan, Ramazan O., Vahdettin Ö. ve 15 yaşındaki Berzan K. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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